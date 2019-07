Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Vorfahrt missachtet - leicht verletzte Mofa-Fahrerin

Waldsee (ots)

Am Mittwoch, 03.07.2019, gegen 06:25 Uhr, missachtete an der Kreuzung Goethestraße/Lerchenstraße eine 25-Jährige Fahrerin eines Mofa-Rollers die Vorfahrt eines 47-Jährigen PKW-Fahrers. Es kam zum Unfall, wobei die Motorrollerfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 700 Euro an den am Unfall beteiligten Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell