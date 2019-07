Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer (08-0407)

Speyer (ots)

04.07.2019, 05:14 Uhr

Ein 44Jähriger befuhr mit seinem Honda Civic die Sophie-de-la-Roche-Straße in Richtung Dudenhofer Straße. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Eichendorffstraße übersah er ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Kleinkraftrad. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam, kam der 43jährige Kleinkraftradfahrer im Einmündungsbereich zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und kam anschließend zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Sachschaden in geringer 3stelliger Höhe.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell