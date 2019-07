Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim) - Verkehrsunfallflucht -

Heßheim (ots)

Der Geschädigte stellt seinen Pkw, einen grauen BMW 2 Grand Tour, am 03.07.2019, gegen 18:30 Uhr, in der Frankenthaler Straße 22 in Heßheim ab. Als er am nächsten Tag wieder zu seinem Fahrzeug kommt, muss er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer über die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

