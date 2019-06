Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Polizei Lemwerder sucht Eigentümer eines Fahrrades

Delmenhorst (ots)

Die Polizei in Lemwerder sucht den Eigentümer eines Holland-Rades.

Das Fahrrad stand am Donnerstag, 20. Juni 2019, vor der Dienststelle. Auf dem Rad war ein Hinweis des vermeintlichen Diebs angebracht. Er habe das Fahrrad am Mittwoch, 19. Juni 2019, entwendet, wolle sich entschuldigen und hoffe, dass das Rad an den Eigentümer ausgehändigt werden kann.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Holland-Rad des Herstellers Nordrad. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0421/67498 entgegen (Bildmaterial im Anhang).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

