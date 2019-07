Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Frau wird bei Verkehrsunfall eingeklemmt - zwei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

In ihrem Wagen eingeklemmt wurde am Mittwochnachmittag, 24.07.2019, eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Görwihl-Tiefenstein. Die 20-jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Gegen 14:00 Uhr war es zum Zusammenstoß gekommen, als ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der untergeordneten Kreisstraße von Schachen kommend in die L 153 nach links in Richtung Görwihl einfuhr. Dabei kollidierte er mit dem Ford der Frau, die von dort kam. Die Feuerwehren aus Görwihl und Albbruck befreiten die Frau aus ihren demolierten Wagen. Der Mercedes-Fahrer konnte sein Auto selbstständig verlassen und erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 7000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell