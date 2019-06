POL-FR: Gutach-Bleibach: Schnee bei 32 Grad? / Waldkirch: Beim Ausparken beschädigt

Polizeipräsidium Freiburg

Gutach-Bleibach: Schnee bei 32 Grad?

Beim Vorbeifahren sah es gestern um die Mittagszeit an der L 173 bei Bleibach so aus, als stünde ein Lieferwagen bei etwa 32 Grad und praller Sonne mitten im Schnee. Vorausgegangen war, dass der Fahrer dieses Lieferwagens während der Fahrt plötzlich eine starke Rauchentwicklung festgestellt hatte und seinen Wagen geistesgegenwärtig kontrolliert auf eine Grünfläche steuerte. Dort schlugen dann schon die Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und der Löschteppich aus weißem Schaum vermittelte ein bizarres Winterbild an einem heißen Sommertag. Verletzt wurde niemand. Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt den Brandausbruch verursachte.

(Bild: Polizei)

Waldkirch: Beim Ausparken beschädigt

Am Freitag parkte eine Frau ihren Wagen etwa ab 08:00 Uhr für eine knappe Stunde in der Ringstraße bei den Stellplätzen am Kanal, an der Einmündung Engelstraße. Als sie zurück zu ihrem Auto kam, bemerkte sie einen frischen Streifschaden an ihrem Mercedes der C-Klasse. Offenbar hatte ein anderer Autofahrer beim Rangieren ihren Wagen beschädigt. Möglicherweise wurde das auch gar nicht bemerkt. Bislang hat sich weder bei der Polizei noch bei der Mercedesfahrerin jemand gemeldet. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 0768140740-0.

rb / wr

