POL-FR: Neustadt - Tankstellenbetreiber stellt mutmaßlichen Täter nach wiederholtem Öldiebstahl

Freiburg (ots)

Neustadt - Eine Tankstellenbetreiberin und ein Mitarbeiter konnten einen wiederholten Diebstahl aufklären und den mutmaßlichen Täter verfolgen. Die geschah am gestrigen Donnerstag, 27.06.2019, gg. 14:00 Uhr. Der Angestellte erkannte einen Mann, welcher bereits in der letzten Woche 2 Flaschen Motoröl entwendet hatte, aber unerkannt entkommen konnte. Aufgrund der Aufzeichnungen der Überwachungskamera erkannte der Angestellte gestern nun den Mann, welcher erneut 2 Literflaschen Motoröl eingesteckt hatte und ohne zu bezahlen die Tankstelle verließ. Die Tankstellenbetreiberin und ihr Angestellter verfolgten den mutmaßlichen Dieb nun mit einem Pkw, der Dieb entfernte sich mit einem Fahrrad. Während des Nachfahrens wurde das Polizeirevier Titisee-Neustadt telefonisch über den Sachverhalt informiert. Der Tatverdächtige konnte anschließend durch eine Streifenbesatzung des Revier Titisee-Neustadt auf der L156 zwischen Kappel und Lenzkirch angehalten werden. Das heutige Diebesgut hatte er noch in den Satteltaschen bei sich. Das Revier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und wird nach deren Abschluss die Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaf Freiburg vorlegen.

