Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Grenzach: Auto am Schwimmbad angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, 26.06.2019, zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz am Schwimmbad in der Rheinallee. In dieser Zeit stellte eine 35 Jahre alte Frau ihren weißen Ford Fiesta auf den Parkplatz, um das Schwimmbad zu besuchen. Als sie zurück kam, war am Kotflügel hinten rechts ein Kratzer im Lack, der vermutlich beim Ausparken eines anderen Fahrzeuges entstanden ist. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können.

