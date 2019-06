Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletztes Kleinkind nach Fenstersturz in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 14.06.2019, gegen 14:15 Uhr, stürzte ein einjähriger Junge auf der Hohenzollernstraße aus bislang ungeklärter Ursache aus einem Fenster im dritten Obergeschoss eines Hauses. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Einjährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Unfall ausgegangen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

