POL-GE: Alkoholisierter Mann wirft Steine vom Dach und trifft ein Auto

Ein 35-jähriger Gelsenkirchener hat am Donnerstag, 13.06.2019, um 17.15 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Stein auf der Windschutzscheibe seines Autos gelandet ist. Vor Ort an der Emil-Zimmermann-Allee/ Ecke Horster Straße in Buer trafen die Beamten auf den Geschädigten und seine 23-jährige Lebensgefährtin, die mit im Auto saß. Ebenso vor Ort waren zwei Männer (18 und 19 Jahre alt) und ein 14-jähriges Mädchen. Diese drei wurden von dem Geschädigten dabei beobachtet, wie sie unmittelbar zuvor aus einem leerstehenden Haus in unmittelbarer Nähe kamen. Bei ersten Ermittlungen und durch die Aussagen von Zeugen, die zwischenzeitlich auch an der Örtlichkeit erschienen, stellten die Beamten fest, dass die drei zuvor in dem Haus und auf dem Dach des Hauses waren, um dort Fotos zu machen. Schließlich habe der 19-Jährige mit Steine vom Dach geworfen und das Auto des Geschädigten getroffen. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Frau und der Mann in dem Auto blieben unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

