Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach versuchtem Einbruch

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Donnerstagmorgen, 13.06.2019, einen 22-jährigen Gelsenkirchener vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Einbruch in ein Warenhaus an der Horster Straße in Buer versucht zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Beamten um 1.15 Uhr alarmiert, da er beobachtete, wie der Beschuldigte versuchte, mit einem Gullideckel die Tür des Geschäftes einzuschmeißen. Die Beamten konnten den Verdächtigen vor Ort stellen. Da der Mann polizeilich bekannt ist, nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Da der Tatverdächtige über einen festen Wohnsitz verfügt und seine Identität den Behörden bekannt ist, konnte er nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft das Gewahrsam wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs und Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung.

