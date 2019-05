Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol, ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Malchin (ots)

Am 24.05.2019, um 19:25 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Kölpin und Gülzow nahe Stavenhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad (Typ unbekannt) und einem PKW (VW Passat). Dem aus Richtung der B 104 kommenden PKW kam der Fahrer des unfallverursachenden Quads auf der verkehrten Straßenseite entgegen. Zur Verhinderung eines Zusammenstoßes wich der Fahrer des PKW nach links aus. Der Fahrer des Quads lenkte zeitgleich nach rechts und so stießen beide Fahrzeuge zusammen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Quadfahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.33 Promille. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das angebrachte Kennzeichen gehörte ebenfalls nicht an das Quad. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden nach der durchgeführten Blutprobenentnahme gefertigt. Das Quad des Beschuldigten war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Der entstandene Schaden wird mit ca. 4.000 EUR beziffert, verletzt wurde niemand.

