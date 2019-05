Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an mehreren PKW und Bedrohung in Malchin

Malchin (ots)

Am 24.05.2019 hat ein bislang unbekannter Täter in der Basedower Straße in Malchin den Lack von insgesamt 14 Fahrzeugen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Am Vortag kam es zu einer gleichartigen Tat am selben Tatort. Hierbei wurden 11 Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt wurden also 25 Fahrzeuge beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Am heutigen Tag haben zwei der Geschädigten einen jungen Mann angesprochen, die sich auch am gestrigen Tage in unmittelbarer Nähe zu den Fahrzeugen befand und fragten ihn, ob er Zeuge der Taten sei. Der 36-Jährige aus Malchin zog unvermittelt ein Messer und fragte, was die Zeugen von ihm wollen und dass diese sich "verpissen" sollen. Der Beschuldigte konnte zunächst nicht ergriffen werden, wurde dann aber kurze Zeit später von Zivilkräften der Polizei gestellt und begleitete die Beamten freiwillig zum Polizeirevier. Gegen den Beschuldigten wird eine Strafanzeige wegen Bedrohung und den Verstoß des Waffengesetzes gefertigt. Inwiefern er im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen der PKW steht, ist Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen.

