Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrer auf Motorhaube aufgeladen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es am Donnerstag, 27.06.2019, an der Kreuzung Hauptstraße/ Lustgartenstraße. Den Geh- und Radweg der Hauptstraße befuhr mit seinem Fahrrad ein 61 Jahre alter Mann und beabsichtigte, geradeaus über die Straße in die Lustgartenstraße zu fahren. An der Ampel stand bei Rotlicht auf der Straße ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er los und bog rechts ab in die Lustgartenstraße. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrradfahrer rot, der aber trotzdem weiter fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Er verletzte sich dabei leicht. Ein Fahrradhelm hatte der Mann nicht an. Der Mercedes verfügte über eine sogenannt "Aktive Motorhaube", die sich im Fall eines Unfalls leicht anhebt und den Aufprall mildern soll. Diese hatte ausgelöst. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am Fahrrad 50 Euro.

