Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Fünf Baustellenfahrzeuge beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 26.06.2019, wurden in Albbruck fünf Fahrzeuge einer Baufirma mutwillig beschädigt. An allen Fahrzeugen wurden die Windschutzscheiben demoliert. Der Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Tatzeit lag zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr. Die Fahrzeuge standen im Schwaderlocherweg. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell