Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrunkener Fahrradfahrer streift geparkten Pkw und stürzt - muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend, 27.06.2019, in Lörrach einen geparkten Pkw touchiert und stürzte in der Folge. Dabei zog er sich Kopfverletzungen und Schürfwunden zu. Einen Helm trug er nicht. Kurz nach 20:00 Uhr hatte der 69-jährige in der Hofmattstraße den Außenspiegel eines geparkten VWs berührt. Daraufhin verlor er in Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er aufgenommen wurde. Der Fahrradfahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab beinahe zwei Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Sowohl das Fahrrad als auch der VW wurden leicht beschädigt.

