POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - 65 Fahrer missachten Überholverbot

Kraftfahrer kontrollierte die Polizei am Dienstag bei Aichelberg.

Ulm (ots)

Zwischen 9 und 13 Uhr nahmen Beamte des Polizeipräsidiums Ulm auf der A8 den Verkehr aus Richtung Stuttgart unter die Lupe. Mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz stoppten sie allein 65 Fahrer, die das Überholverbot ignorierten. 22 von ihnen haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Deshalb mussten sie zur Gewährleistung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 95 Euro hinterlegen. Einen Sattelzug begleiteten die Beamten wegen einer defekten Bremsanlage zu einer Werkstatt. Der Fahrer durfte erst nach einer Reparatur weiter fahren. Ein anderer Sattelzug hatte viel zu wenig Profil auf einem Reifen. Er musste vor der Weiterfahrt einen neuen montieren. Ein weiterer Fahrer führte mehrere nicht genehmigte Fahrten durch. Außerdem verstieß ein Fahrer gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Zwei konnten ihre Arbeitszeiten nicht nachweisen. Ein Fahrer verstieß gegen Gefahrgutvorschriften und an einem Lkw entsprach die Schutzausstattung nicht den Vorschriften. Auch diese acht Fahrer haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Sie mussten Sicherheitsleistungen zwischen 100 und 800 Euro hinterlegen.

Die Polizei werde ihre Kontrollen im Schwerlastverkehr fortsetzen.

