POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrerin prallt gegen Auto

Schwere Verletzungen zog sich am Montag eine 53-Jährige bei einem Unfall in Biberach zu.

Die Frau war gegen 8.30 Uhr mit dem Rad in der Mondstraße unterwegs. Sie wollte die Ehinger Straße überqueren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Mercedes. Mit dem war ein 52-Jähriger aus Richtung Stadtmitte unterwegs. Der Mann bremste, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht verhindern. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Ihr Fahrrad wurde abgewiesen und prallte noch gegen VW. Mit dem wartete ein Mann im Kreuzungsbereich in der Ehinger Straße. Er war in Richtung Stadtmitte unterwegs. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt die Sachschäden an den drei Fahrzeugen auf knapp 10.000 Euro.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

