Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Bad Gandersheim (ots)

(Bet) 22.03.2019, 09 Uhr 03 bis 09 Uhr 40, 37581 Bad Gandersheim, Parkplatz Fronhof. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen einen ordnungsgemäß am o. g. Ort abgestellten Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien und Art und Umpfang seiner Beteiligung feststellen zu lassen. Der Schaden an dem beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 2.000.- Euro. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an. Eventuellle Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05382/919200 bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

