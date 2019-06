Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Jugendlicher prallt mit seinem Leichtkraftrad in ein Fahrzeugheck - leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen überstand ein Jugendlicher einen Verkehrsunfall am Donnerstag, 27.06.2019, in Wehr. Der 17-jährige war gegen 13:15 Uhr in der Öflinger Straße einem abbremsenden, vorausfahrenden Ford ins Heck gefahren. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die allerdings in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Neben einem Rettungswagen war auch der Notarzt im Einsatz. Auf ca. 5000 Euro wird der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen geschätzt.

