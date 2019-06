Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Brand einer Garage

Freiburg (ots)

In St. Blasien hat am Donnerstagabend, 27.06.2019, eine Garage gebrannt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden an Garage und darin abgestellten Traktoren dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Gegen 18:40 Uhr war das Feuer in der Garage im Tusculumweg bemerkt worden. Die Feuerwehr rückte aus und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vor.

