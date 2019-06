Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Traktor in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht +++ 23-Jährige durch Unfall leicht verletzt +++

Delmenhorst (ots)

Diebstahl aus Traktor in Wildeshausen

Bereits in dem Zeitraum von Dienstag, den 18.06.19, 09.00 Uhr, bis Montag, den 24.06.19, 09.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter unerlaubt auf ein Firmengelände an der Benzstraße in Wildeshausen. Dort wurde anschließend von einem abgestellten Traktor ein Feuerlöscher entwendet. Ob durch die Täter noch weitere Gegenstände entwendet worden sind ist noch unklar. Die genaue Schadenshöhe ist aus diesem Grund nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

+++

23-Jährige durch Unfall leicht verletzt

Ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee verletzte am Dienstag, den 25.06.2019, gegen 07:30 Uhr, bei einem Unfall eine ebenfalls aus Ganderkesee stammende 23-Jährige leicht. Der 37-Jährige befuhr mit seinem Dacia die Wittekindstraße und musste dort aufgrund von einer kurzfristig blockieren Straße durch den dortigen Busverkehr verkehrsbedingt halten. Daraufhin setzte er zurück und prallte gegen den hinter ihm befindlichen VW der jungen Frau zusammen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Sachschäden wurden auf 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell