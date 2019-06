Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nachbarin überrascht Einbrecher +++ weitere Zeugen gesucht +++ Fahrzeuge nach Vorfahrtsmissachtung nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Nachbarin überrascht Einbrecher +++ weitere Zeugen gesucht

Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete am 25.06.2019, gegen 14:15 Uhr, wie eine unbekannte männliche Person das Nachbarhaus im Brinkmannsweg in Ganderkesee betritt. Die eigentlichen Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus befunden. Durch die Nachbarin wurde die Person im Haus angesprochen. Die männliche Person verlies darauf ohne weitere Erklärungen das Haus mit einem Einkaufskorb. Da der Nachbarin die Situation komisch vorkam, verständigte diese anschließend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten Einbruchspuren am Haus festgestellt werden. Der Wert des erlangten Diebesgutes wird durch die Geschädigten auf 300 Euro geschätzt. Durch die aufmerksame Nachbarin kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- 25 - 30 Jahre - ca. 170 cm groß - normale Statur - helle Hautfarbe - südländisch (deutsch mit Akzent) - dunkle Haare - lange Jeanshose in dunkelblau - dunkelblaues Polo-T-Shirt - dunkle Schuhe - gepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter der Telefonnummer 4222/9446-0 in Verbindung zu setzen.

+++

Fahrzeuge nach Vorfahrtsmissachtung nicht mehr fahrbereit

Ein 56-Jähriger Delmenhorster musste am 25.06.2019 nach einem Unfall gegen 13:15 Uhr leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Parkplatz des E-Centers an der Seestraße in Delmenhorst beabsichtigte eine 58-Jährige aus Ganderkesee mit ihrem Renault Clio nach links in eine der Parkbuchten abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Wagen des Delmenhorsters und es kam zum Zusammenstoß, wobei der 56-Jährige leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nach der Vorfahrtsmissachtung nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

