Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsmissachtung - Zeugen gesucht

Kusel (ots)

Der Fahrer eines Tanklastzuges fährt bei hochsommerlichen Temperaturen einen "heißen Reifen". Bei Ausfahrt aus dem Tankstellengelände in der Fritz-Wunderlich-Straße hatte es der Brummifahrer offenbar sehr eilig und drängte sich in den fließenden Verkehr in Richtung Autobahnauffahrt. Das große Fahrzeug beanspruchte zudem Raum der Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Pkw bis auf den Gehweg ausweichen mussten. Der Tanklastzug hat ein gelbes Führerhaus und einen weißen Tank; er trägt PS - Kennzeichen. Ereignet hat sich der Vorfall am Mittwoch, 05.06.2019 um 16.50 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden und unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kusel zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

www.polizei.rlp.de/pikusel

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell