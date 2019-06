Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Entenfamilie wieder glücklich vereint

Offenbach-Hundheim (ots)

Acht Entenküken sind am Dienstagabend aus einem Schacht gerettet und in die Obhut ihrer Mutter übergeben worden. Anwohner aus der Talstraße hatten die Polizei um Hilfe gebeten. Die Entenküken kamen nicht mehr aus einem zwei Meter tiefen Wasserrückhalteschacht heraus. Die Flugkünste und die Kraft der kleinen Wasservögel reichten noch nicht aus, um aus dem Loch relativ steil aufsteigen zu können. Die eingesetzte Polizeistreife befreite die jungen Tiere "behutsam", so der Polizeibericht, aus ihrer Lage. In der Nähe des angrenzenden Talbaches wurden sie ins Gras gesetzt und von der Entenmutter sichtlich erfreut empfangen. Ente gut...

