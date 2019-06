Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW kollidiert mit Traktor

Abtweiler (ots)

Eindeutig stabiler hat sich am Montagmorgen auf der Kreisstraße 64 die Karosse eines Traktors gegenüber dem eines PKW erwiesen. Ein PKW-Fahrer hatte zwischen dem Sankt Antoniushof und der L 376 das landwirtschaftliche Fahrzeug überholt. Nach dem Überholvorgang musste der Autofahrer wegen einem Reh am Straßenrand abbremsen. Der Traktor konnte nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und fuhr auf. Am Trecker war nichts zu sehen, beim PKW war die Stoßstange und die Heckklappe beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei´.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell