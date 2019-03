Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag versucht, in eine Gaststätte in Bad Bellingen einzubrechen. Im Zeitraum von Samstag, 22:30 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, wurde probiert, ein Fenster an der Westseite des Gebäudes in der Badstraße aufzuhebeln. Das Fenster hielt stand oder der oder die Täter ließen aufgrund eines anderen Grundes von ihrem Vorhaben ab.

