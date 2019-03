Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Audi-Fahrer flüchtet vor Polizei

Freiburg (ots)

Der unbekannte Fahrer eines Audis hat am Samstagmittag in Lörrach Reißaus vor einer Polizeistreife genommen. Gegen 14:00 Uhr sollte der Audi-Fahrer in der Franz-Ehret-Straße kontrolliert werden. Als dem Fahrer Zeichen zum Anhalten gegeben wurden, gab er Gas und flüchtete über die Leinengasse, Webergasse wieder auf die Franz-Ehret-Straße und stellte seinen Wagen in der Ortmattstraße ab. Zwei Personen sprangen aus dem Audi und flüchteten zu Fuß. Während der Fahrer in einem Wohnblock verschwand, konnte der Beifahrer in der Schlossergasse gestellt werden. Der 32-jährige stellte sich unwissend. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Der Audi wurde beschlagnahmt.

