Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Tüllingen - Laptop und Bargeld gestohlen

Freiburg (ots)

Am Samstag sind Unbekannte in ein Haus in Lörrach-Tüllingen eingedrungen und haben einen Laptop und Bargeld gestohlen. In der Zeit von 19:20 Uhr und 22:10 Uhr gelangten der oder die Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite ins Haus. Möglicherweise war diese nicht oder nicht richtig geschlossen. Drinnen wurden mehrere Räume durchwühlt. Ein Laptop und ein dreistelliger Bargeldbetrag fielen den Einbrechern in die Hände. Die Kriminalpolizei Lörrach (Kontakt 07621 176-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

