Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann belästigt auf dem Marktplatz Passanten und hantiert mit Messer

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Sonntagmittag auf dem Marktplatz in Lörrach Passanten belästigt und dabei mit einem Messer hantiert. Kurz vor 14:30 Uhr war der Vorfall der Polizei gemeldet worden. Diese traf dort auf einen 56 Jahre alten Mann, der auf seiner Fitnessmatte einen "Trauertanz", so seine Einlassung, aufführte. Das Messer lag zu diesem Zeitpunkt neben den Habseligkeiten des Mannes auf einer Parkbank. Das Messer wurde beschlagnahmt und der Mann bis zur Begutachtung durch einen Arzt in Gewahrsam genommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell