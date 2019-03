Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim, Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Gottenheim. In der Zeit von Sonntag, 24.03.2019, 11 Uhr bis zum Montag, 25.03.2019, 06.20 Uhr haben bislang unbekannte Täter mit einem Stein ein Küchenfenster in einem Anwesen in der Austraße eingeworfen. Sie konnten so das Fenster öffnen und gelangten in das Wohnhaus. Es wurde hochwertiger Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise aus der Bevölkerung bitte an den Polizeiposten Bötzingen melden 07663 60530.

