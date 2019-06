Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Radfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagabend geriet ein 56-jähriger Radfahrer in der Schlossbergstraße in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links auf die Gegenfahrspur, streifte dort einen entgegenkommenden Suzuki Grand Vitara und kam anschließend zu Fall. Da er sich dabei leicht verletzte, wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf circa 2.200 Euro geschätzt.

