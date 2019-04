Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus PKW

Windschott eines Mini Cabrios gestohlen

Geldern-Veert (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, stahlen unbekannte Täter am Donnerstag (18. April 2019) in der Zeit zwischen 15.00 und 16.00 Uhr an der Grunewaldstaße das Windschott eines schwarzen BMW Mini Cabrios. Der Wagen war mit offenem Verdeck auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.(cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell