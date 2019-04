Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Gelber Radlader entwendet

Straelen (ots)

Am Mittwoch (24. April 2019) entwendeten unbekannte Täter gegen 10.00 Uhr einen gelben Radlader, der auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses an der Venloer Straße abgestellt war. Eine Anwohnerin ging zur genannten Uhrzeit nach draußen und sah den Radlader in Richtung Kreisverkehr Riether Straße / Dammerbruch wegfahren. Die hinzugerufene Polizei suchte noch im Umkreis nach dem Gefährt, konnte es aber nicht mehr auffinden. An dem Radlader der Marke Kramer, Typ 5095, war eine Greiferschaufel angebaut.

Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.(cs)

