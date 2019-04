Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kupferrohr sichergestellt

Besitzer gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kevelaer (ots)

Nach Sicherstellung eines Kupfer-Fallrohres wird dessen Besitzer - vermutlich aus Kevelaer-Stadtmitte - gesucht.

In der Nacht zu Dienstag (23. April 2019) gegen 03.35 Uhr bemerkten Polizeibeamte in der Marienstraße in Kevelaer Stadtmitte zwei tatverdächtige Personen mit Fahrrädern. Beide führten augenscheinlich Regenfallrohre mit. Sie flüchteten beim Erblicken des Streifenwagens, einer der Radfahrer legte zuvor ein Rohr zu Boden. Das sichergestellte Kupferrohr wiegt ca. 20 kg, Auffälligkeiten sind ein verschraubter Deckel und ein Aufkleber.

Hinweise zum Besitzer bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell