Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Grauer Daihatsu Sirion beschädigt

Kleve-Kellen (ots)

Am Dienstag (23. April 2019) gegen 06.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Daihatsu Sirion, der auf der Kreuzhofstraße abgestellt war. Zur angegebenen Zeit hörte der Besitzer des Fahrzeugs einen lauten Knall auf der Straße. Später stellte er einen Schaden an seinem Wagen fest. Der Daihatsu wurde am Kotflügel hinten links, an der Heckstoßstange sowie am linken Außenspiegel beschädigt. Zudem wurde die hintere Achse verbogen, so dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. An der Unfallstelle blieben graue Splitter zurück, die vermutlich von der Radkappe des anderen Autos stammen. Der Verursacher entfernte sich aber, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

