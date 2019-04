Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl

Fallrohre aus Kupfer entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag (23. April 2019), 09.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Regenfallrohre an einem Einfamilienhaus an der Friedenstraße. Insgesamt stahlen sie Kupferrohre mit einer Länge von ca. acht Metern. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Kevelaer unter Telefon 02832 9200. (cs)

