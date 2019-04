Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Baumarkt

Täter flexen Tresor auf

Goch (ots)

Dienstagnacht (23. April 2019) gegen 00:50 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Baumarkt an der Straße Am Bössershof ein. Sie kletterten über einen Zaun, schnitten ein Loch in die Blechfassade auf der Rückseite des Gebäudes und verschafften sich so Zugang. Anschließend statteten sich die Täter mit dem nötigen Werkzeug aus den Regalen des Baumarktes aus, um einen Tresor im Büroraum aufzuflexen. Sie entwendeten daraus eine größere Summe Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen an die Kripo Goch unter 02823 1080.

