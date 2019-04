Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen

Zwei Verletzte und 17.000 Euro Schaden

Straelen (ots)

Bei der Kollision zweier Pkw wurden am Samstagabend zwei Personen verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Ein 26jähriger Autofahrer aus Rumänien hatte mit seinem VW-Touran gegen 21.50 Uhr an der Kreuzung Broekhuysener Straße/Kiewittstraße nach links in Richtung Straelen abbiegen wollen. Im Kreuzungsbereich prallte er mit dem Ford Kuga einer 78jährigen Frau aus Herongen zusammen. Da an der Unfallstelle Betriebsmittel ausliefen wurden Feuerwehr und Bauhof informiert. (SI)

