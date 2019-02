Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Waiblingen-Neustadt - Balkonbrand

Aalen (ots)

Waiblingen-Neustadt - Balkonbrand

Am Sonntag gegen 13:35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in den Bühlweg alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer an einem Gebäude festgestellt und sich nach Absetzen des Notrufs unverzüglich zu dem Haus begeben, um die Bewohner zu alarmieren. Alle Bewohner des Sechsfamilienhauses konnten das Haus unverletzt verlassen. In der betroffenen Dachgeschoßwohnung, von der das Feuer ausging, war zur Brandzeit niemand anwesend. Als die Feuerwehr eintraf, konnte festgestellt werden, dass es auf dem Balkon brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren aus Waiblingen und Neustadt, die mit 9 Fahrzeugen und 40 Mann ausgerückt waren, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Höhe des Brandschadens könnte sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 15.000 EUR belaufen. Zur Brandursache konnten bislang keine Erkenntnisse erlangt werden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell