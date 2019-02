POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Aalen

Schwaikheim - Beim Ausweichen zu früh eingeschlagen

Am Samstag gegen 14:45 Uhr befuhr eine 71-Jährige mit ihrem PKW die Lerchenstraße. Um einem entgegenkommenden Auto Platz zu schaffen, wollte sie in eine Lücke zwischen zwei geparkten Autos ausweichen. Hierbei lenkte sie etwas zu früh ein und blieb an einem der geparkten Autos hängen. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 5.000 EUR.

Kernen - Geparktes Auto gestreift

Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem PKW VW am Samstag gegen 19:30 Uhr die Seestraße und geriet aus Unachtsamkeit etwas zu weit nach rechts. Sie streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Skoda. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

