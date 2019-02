Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Fahrraddiebstähle, Randalierer, Ohne Führerschein betrunken gefahren

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Geparktes Auto gestreift und abgehauen Einfach aus dem Staub machte sich am Freitagvormittag ein Autofahrer, nachdem er zuvor auf dem Parkplatz der Gewerblichen Schule in der Max-Eyth-Straße einen links neben sich parkenden Opel Zafira gestreift hatte. Der Schaden am Zafira beläuft sich auf 700 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791 4000) zu melden.

Schwäbisch Hall: Mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen Am späten Freitagabend fielen einer Polizeistreife drei Männer auf, welche ein Fahrrad in der Johanniterstraße in Richtung "Scharfes Eck" schoben. Einer der drei trug einen Bolzenschneider bei sich. Beim Erblicken der Streife flüchteten zwei der Männer in Richtung "Im Weiler", der dritte rannte zum Parkgelände des alten Kauflandes und konnte dort von der Polizei gestellt werden. Das Fahrrad und den Bolzenschneider ließen sie bei der Flucht zurück. Kurz darauf meldeten zwei Bürger, dass ihnen die Fahrräder gestohlen wurden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten insgesamt fünf gestohlene Fahrräder wieder aufgefunden werden. Der Wert der Fahrräder beläuft sich auf 12000 Euro. Alle Fahrräder waren mittels Schlössern gesichert. Auch die beiden flüchtigen Täter südosteuropäischer Herkunft konnten ermittelt und festgenommen werden. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Bandendiebstahl rechnen.

Schwäbisch Hall: Passanten angeschrien und Polizisten beleidigt Am Freitagmittag fiel den Schwäbisch Haller Bürgern ein 26jähriger Mann auf, der auf dem Aldi und REWE-Parkplatz in der Salinenstraße wahllos Passanten anschrie und auf Motorhauben trommelte. Nachdem er durch eine Polizeistreife angesprochen wurde, verhielt er sich sofort äußerst aggressiv und drohte den Beamten damit, sie abzustechen. Er rannte ohne auf den Verkehr zu achten auf die andere Straßenseite und schrie dort zwei unbeteiligte Frauen an. Aufgrund seines Verhaltens wurde er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen und leistete hierbei erheblichen Widerstand. Außerdem bedroht und beleidigte er die eingesetzten Beamten. Auch die Gewahrsamseinrichtung wurde durch ihn beschädigt, weshalb er nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen hat.

Crailsheim: Ohne Führerschein betrunken Auto gefahren Pech hatte ein 44jähriger VW Fahrer am Freitagabend als er die Bahnhofstraße befuhr. Einer Polizeistreife, welche das Auto des 44jährigen erblickte, war bekannt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, und entschloss sich daher, das Fahrzeug anzuhalten. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrer fest, dass dieser zur allem Überfluss auch noch alkoholisiert war. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nun muss der Unbelehrbare neben einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auch noch mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Tel.: 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell