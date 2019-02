Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos aufgebrochen - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Städtischen Lkw bei Baustelle übersehen

Eine 34-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 7.30 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Waiblingen. Sie erkannte viel zu spät, dass ein städtisches Bauhoffahrzeug mit eingeschaltetem Signallicht die linke Fahrspur zur Einrichtung einer Baustelle versperrte. Die Autofahrerin krachte auf den Lkw und verursachte dabei Sachschaden, der auf über 4000 Euro beziffert wurde. Die Autofahrerin blieb unversehrt.

Plüderhausen: Nach Unfall geflüchtet

Eine 79-jährige Fahrerin eines Pkw Citroen befuhr am Freitag kurz nach 10 Uhr die Straße Wittumhof in Richtung Hauptstraße. Vermutlich hatte die Seniorin die Bedienpedale verwechselt und fuhr ungebremst auf einen Mercedes auf, der an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt wartete. Eine 89-jährige Mitfahrerin im Verursacherfahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurde später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Verursacherin hat sich nach einem kurzen Wortwechsel mit dem 52-jährigen Unfallgegner unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Führerschein der 79-Jährigen, gegen die ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eröffnet wurde, wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Waiblingen: Beim Bahnhof Autos aufgebrochen

Auf dem P+R Parkplatz Hohenacker wurden in der Nacht zum Freitag drei Autos aufgebrochen. Die Täter haben hierzu an den geparkten Autos eine Seitenscheibe eingeworfen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Nun bittet die Polizei Waiblingen zur Klärung der Tat unter Tel. 07151/950422 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Eingebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Mit einem Löschzug rückte am Freitagmittag gegen 13.50 Uhr die Feuerwehr Waiblingen aus, weil in einer Küche in einem Asylbewerberwohnheim in der Max-Eyth-Straße ein eingebranntes Essen auf dem Herd Feuer gefangen hatte und einen Alarm auslöste. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer bereits von den Bewohnern selbst gelöscht werden. Sachschaden entstand am Gebäude keiner. Auch Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell