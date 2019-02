Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dreister Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Dreister Diebstahl

Kurz vor 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag betraten zwei Frauen und ein Mann ein Bekleidungsgeschäft im Mercatura, wo der Mann mehrere Kleidungsstücke mit in eine Umkleidekabine nahm. Während die Angestellten des Geschäftes den Mann im Auge behielten, griffen sich die beiden Frauen mehrere Kleidungsstücke und rannten auf die Straße. Auch der Unbekannte flüchtete in Richtung Tiefgarage. Die drei Personen wurden folgendermaßen beschrieben: alle drei ca. 30 bis 35 Jahre alt und schlank. Eine der Frauen, die offenbar schwanger ist, trug ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden; die zweite Frau, die eher als korpulent beschrieben wurde, trug einen graumelierten Mantel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall erst nachträglich angezeigt

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 35-Jährige bereits am späten Mittwochabend verursachte. Gegen 22.45 Uhr kam sie auf der Landesstraße 1080 zwischen Dewangen und Essingen mit ihrem Pkw VW Golf in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Leitpfosten. Bei dem Unfall wurde auch eine Kurvenleittafel beschädigt. Die 35-Jährige blieb unverletzt. Sie meldete den Unfall erst am Donnerstagmorgen gegen 8.20 Uhr.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3318 zwischen Lippach und Killingen erfasste eine 30-Jährige am Freitagmorgen gegen 00.50 Uhr mit ihrem Pkw Mazda ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Pkw Ford beschädigte eine 40-Jährige am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr einen Pkw Mercedes Benz, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

