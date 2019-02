POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Einbrüche

Polizeipräsidium Aalen

Kirchberg an der Murr: Über Verkehrsinsel gefahren - hoher Schaden

Eine 21 Jahre alte Mercedes-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 03:40 Uhr, die Burgstaller Straße in Richtung Burgstall. Kurz vor dem Ortsausgang von Kirchberg übersah sie die dortige Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei rammte sie zwei auf der Insel stehende Verkehrszeichen frontal. Durch den Unfall entstand an ihrem Mercedes ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Der Schaden an der Verkehrsinsel wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Fellbach: Unachtsam Fahrstreifen gewechselt

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr, befuhr der 28 Jahre alte Lenker eines Sattelzuges die Ringstraße auf der Geradeausspur in Richtung Bahnhofstraße. An der Ampel zur Bahnhofstraße wollte er in der Folge auf die Rechtsabbiegerspur wechseln. Hierbei übersah er den auf dieser Spur fahrenden 63jährigen Lenker eines Mazdas und streifte diesen. Am Mazda entstand dadurch ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Schorndorf: Einbruch in Rathaus

Bislang unbekannte Täter drangen von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 21:00 und 07:00 Uhr, nach Aufhebeln eines Holzfensters in das Foyer des Rathauses ein. Vermutliche wurden der oder die Täter bei ihrer Tatausführung gestört und flüchteten wieder unverrichteter Dinge. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Der 49 Jahre alte Lenker eines Chevrolets befuhr am Freitag, gegen 16:50 Uhr, die Bruckwiesenstraße in Richtung Wiesentalstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er den von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Wiesentalstraße kommenden VW eines 42jährigen Lenkers und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Chevrolet und blieb auf dem Dach liegen, wobei er noch gegen den Masten einer Straßenlaterne gedrückt wurde. Der 49jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden summiert sich auf ca. 15.200 Euro.

Waiblingen: Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag, in der Zeit zwischen 12:45 und 14:00 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz einer Metzgerei in der Zeppelinstraße geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Audi wird auf 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Weinstadt: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro ist die Bilanz eines Abbiegeunfalles. Hierbei war eine 78 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes zunächst auf der L 1201 von Strümpfelbach kommend in Richtung Waiblingen gefahren. Als sie dann nach links auf die L 1199 in Richtung Stetten abbiegen wollte, übersah sie den ihr entgegenkommenden VW eines 25jährigen Fahrers und kollidierte mit diesem.

Weinstadt: Einbruch in Gaststätte

Am Freitag, in der Zeit zwischen 02:00 und 15:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Strümpfelbacher Straße in eine Gaststätte ein. Dort öffneten sie gewaltsam zwei Geldspielautomaten und entledigten diese ihres Inhaltes in noch nicht bekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

