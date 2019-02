Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Sachbeschädigung

Gem Ilshofen - Fuchs ausgewichen und über Verkehrsinsel gefahren

Am Sonntag gegen 04 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem PKW Ford die Umgehungsstraße Ilshofen in Richtung Wolpertshausen. Als er sich auf Höhe der Kreuzung zur Hörlebacher Straße befand, wich er zwei Füchsen aus, die die Fahrbahn überquerten. Durch das Ausweichmanöver geriet er auf eine Verkehrsinsel und beschädigte die dort angebrachten Verkehrszeichen. Die Füchse wurden vom Auto nicht erfasst. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR.

Obersontheim - Mehrere Autos verkratzt

In der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Samstag 10 Uhr wurden auf dem Gelände eines Autohauses in der Irene-Kärcher-Straße acht Autos mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand verkratzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 8.000 EUR. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/400-555 in Verbindung zu setzen.

