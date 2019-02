Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Auf abbiegendes Auto aufgefahren

Am Samstag gegen 23:10 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW Hyundai die Buchstraße vom Kreisverkehr der Buchauffahrt kommend, in stadteinwärtiger Richtung. Er wollte nach links in Richtung der AGIP-Tankstelle abbiegen und setzte den Blinker erst relativ spät. Der nachfolgende 20-jährige Renault-Fahrer erkannte die Situation zu spät und wollte noch nach links ausweichen. Da der 22-Jährige jedoch bereits beim Abbiegen war, stieß der 20-Jährige gegen den Hyundai. Im weiteren Verlauf wurde der Renault nach links abgewiesen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 EUR.

