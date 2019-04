Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Metzgerei

Bargeld entwendet

Goch (ots)

Am Dienstag (23. April 2019) gegen 03.20 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Metzgerei an der Straße Am Steintor. Er gelangte durch eine Hintertür in das Gebäude und entnahm Bargeld aus einer Kasse. Der Täter wurde von einer Kamera aufgezeichnet. Zu sehen ist ein Mann mit schlanker Figur, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit hellen Absetzungen im Schulterbereich. Darunter trägt der Mann eine Kapuzenjacke, zudem eine helle Hose und helle Turnschuhe. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

