Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Lettweiler (ots)

Ein Pfosten mit einer Geschwindigkeitseinschränkung ist am Samstag in der Hauptstraße beschädigt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Verursacher zwischen 11 und 16 Uhr gegen das Teil gefahren. Der anschließend geflüchtete Verkehrsteilnehmer dürfte in Fahrtrichtung Obermoschel unterwegs gewesen sein. An der Unfallstelle blieben einige Teile aus durchsichtigem Hartplastik zurück, die dem bisher nicht bekannten Autofahrer zugeordnet werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

