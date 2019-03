Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Speyer) Einbruch in Einfamilienhaus im Kirschweg

Speyer (ots)

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses im Kirschweg in Speyer in Urlaub waren, brachen Unbekannte in das Haus ein. Die Nachbarin hatte zuletzt am 03.03.2019 nach dem Rechten gesehen, am 05.03.2019, gegen 12.30 Uhr stellte sie dann fest, dass Unbekannte die Rollläden der Terrassentür des Hauses hochgedrückt und die Terrassentür aufgebrochen hatten. Im Haus wurde nur das Schlafzimmer im 1. OG durchwühlt und diverse Schmuckstücke entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

